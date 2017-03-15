Часть Канева осталась без теплоснабжения из-за долгов за газ

В частности, без тепла остались детский сад "Зайчик", Каневский колледж культуры и искусств (ул.Федоренка), 16 жилых домов (ул.Энергетиков), общее количество абонентов которых насчитывает около 1000 человек, и частично помещения Каневского высшего профессионального училища.

Отключение котельных произошло в связи с тем, что Канев из-за задолженности не получил разрешения на использование газа от НАК "Нафтогаз". Значительную часть средств (около 700 тыс. грн.) задолжали учреждения, финансируемые из государственного бюджета. Также расходы за потребленное тепло для населения, имеющих субсидии, государство компенсирует лишь в конце месяца, в то время как средства нужны в начале. Кроме того, горожане, проживающие в жилых домах в районе завода "Магнит", задолжали более 1 млн 250 тыс. грн.

Чтобы получить возможность использовать газ для отопления, нужно оплатить сумму в размере 500 тыс. грн. Из городского бюджета все средства, которые можно на погашение долга уже использовано. Сейчас принимаются меры, чтобы получить средства в кредит.

Напомним, сразу с двумя электронными петициями к столичной власти обратились киевляне по завершению отопительного сезона. Соответствующие петиции зарегистрированы на официальном сайте от 9 марта.