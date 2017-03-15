Частина Канева залишилась без теплопостачання через борг за газ
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 15 березня. УНН. У вівторок, 14 березня, в другій половині дня у Каневі було зупинено роботу двох котелень — в районі Канівського коледжу культури та мистецтв і заводу “Магніт”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Канівської міськради.
Зокрема, без тепла залишились дитсадок “Зайчик”, Канівський коледж культури і мистецтв (вул.Федоренка), 16 житлових будинків (вул.Енергетиків), загальна кількість абонентів яких нараховує близько 1000 осіб, і частково приміщення Канівського вищого професійного училища.
Відключення котелень відбулося у зв’язку з тим, що Канів через заборгованість не отримав дозволу на використання газу від НАК “Нафтогаз”. Значну частину коштів (близько 700 тис. грн.) заборгували установи, які фінансуються з державного бюджету. Також витрати за спожите тепло для населення, які мають субсидії, держава компенсує лише наприкінці місяця, в той час, як кошти потрібні на початку. Окрім того, містяни, які проживають в житлових будинках в районі заводу “Магніт”, заборгували більше 1 млн 250 тис. грн.
Щоб отримати змогу використовувати газ для опалення, потрібно оплатити суму в розмірі 500 тис. грн. З міського бюджету всі кошти, які можна, на погашення боргу вже використано. Наразі вживаються заходи, щоб отримати кошти в кредит.
Нагадаємо, відразу з двома електронними петиціями до столичної влади звернулися кияни щодо завершення опалювального сезону. Відповідні петиції зареєстровані на офіційному сайті від 9 березня.