Часть Конотопа осталась без света из-за удара молнии - мэр
Киев • УНН
В результате попадания молнии в трансформатор, часть Конотопа осталась без электроснабжения. Энергетики смогут начать ремонтные работы утром.
Часть Конотопа в Сумской области осталась без света из-за попадания молнии в один из трансформаторов. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.
В части города отсутствует электроснабжение. Причина - попадание молнии в один из трансформаторов
По его словам, энергетики смогут приступить к ремонту только утром, когда позволят погодные условия.
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