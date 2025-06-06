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Часть Конотопа осталась без света из-за удара молнии - мэр

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В результате попадания молнии в трансформатор, часть Конотопа осталась без электроснабжения. Энергетики смогут начать ремонтные работы утром.

Часть Конотопа осталась без света из-за удара молнии - мэр

Часть Конотопа в Сумской области осталась без света из-за попадания молнии в один из трансформаторов. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

В части города отсутствует электроснабжение. Причина - попадание молнии в один из трансформаторов 

- сообщил Семенихин.

По его словам, энергетики смогут приступить к ремонту только утром, когда позволят погодные условия.

Зеленский сообщил о последствиях масштабного удара по Украине и призвал мир усилить давление на рф06.06.25, 21:29 • 1510 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Сумская область
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