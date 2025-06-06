Часть Конотопа осталась без света из-за удара молнии - мэр

Часть Конотопа в Сумской области осталась без света из-за попадания молнии в один из трансформаторов. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

В части города отсутствует электроснабжение. Причина - попадание молнии в один из трансформаторов - сообщил Семенихин.

По его словам, энергетики смогут приступить к ремонту только утром, когда позволят погодные условия.

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