Частина Конотопа залишилась без світла через удар блискавки - мер

Частина Конотопа, що на Сумщині, залишилась без світла через влучання блискавки в один з трансформаторів. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.

В частині міста відсутнє електропостачання. Причина - влучання блискавки в один з трансформаторів - повідомив Семеніхін.

За його словами, енергетики зможуть приступити до ремонту лише зранку, коли дозволять погодні умови.

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