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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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Частина Конотопа залишилась без світла через удар блискавки - мер

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Внаслідок влучання блискавки в трансформатор, частина Конотопа залишилась без електропостачання. Енергетики зможуть розпочати ремонтні роботи зранку.

Частина Конотопа залишилась без світла через удар блискавки - мер

Частина Конотопа, що на Сумщині, залишилась без світла через влучання блискавки в один з трансформаторів. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.

В частині міста відсутнє електропостачання. Причина - влучання блискавки в один з трансформаторів 

- повідомив Семеніхін.

За його словами, енергетики зможуть приступити до ремонту лише зранку, коли дозволять погодні умови.

Зеленський повідомив про наслідки масштабного удару по Україні і закликав світ посилити тиск на рф06.06.25, 21:29 • 1634 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Сумська область
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