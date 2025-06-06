Частина Конотопа залишилась без світла через удар блискавки - мер
Київ • УНН
Внаслідок влучання блискавки в трансформатор, частина Конотопа залишилась без електропостачання. Енергетики зможуть розпочати ремонтні роботи зранку.
Частина Конотопа, що на Сумщині, залишилась без світла через влучання блискавки в один з трансформаторів. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.
В частині міста відсутнє електропостачання. Причина - влучання блискавки в один з трансформаторів
За його словами, енергетики зможуть приступити до ремонту лише зранку, коли дозволять погодні умови.
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