Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия МалюкаЭксклюзив
В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб
В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул
Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга
Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы
Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции
Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Служба безопасности Украины опровергла заявления о том, что некая "сторона защиты" обжаловала в москве заочный арест главы СБУ Василия Малюка, назвав это частью российской дискредитационной кампании.
В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб
87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.
В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул
В Кривом Роге было осуществлено аварийное отключение электроэнергии по всему городу, больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, и ожидается, что электроснабжение будет восстановлено через несколько часов.
Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях
В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга
Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.
Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы
Министр энергетики Украины обсудил с комиссаром ЕС последствия российских атак на энергетические объекты Украины, потребность в оборудовании для восстановления и усиления устойчивости энергетической системы, а также важность украинских подземных хранилищ газа для европейской энергетической безопасности.
Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции
Украина эффективно улучшила свободу судоходства в Черном море, и преимущество россии на море сломано, но Украине необходимо расширить свои усилия для нанесения стратегических ударов по российским военным объектам, чтобы обеспечить стратегическую победу, считает министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"
В оккупированном городе Бердянске, произошли взрывы, вероятно, в результате удара украинских военных по дислокации российских военных возле завода "Южгидромаш".
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль
Решительные действия союзников предотвратили успех терроризма и потерю инфраструктуры в Израиле, продемонстрировав возможность такой же эффективной обороны для Украины, которая не является членом НАТО, благодаря единству и политической воле, по словам президента Зеленского.
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены
Начиная с 15. 04.2024 зарубежные представительства ГП "Документ" в нескольких европейских странах и Турции будут принимать граждан только по предварительной записи через систему электронной очереди, услуги "живой очереди" больше не будут предоставляться.