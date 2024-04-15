Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявления рашистов, что якобы некая "защита" обжаловала в москве заочный арест Главы СБУ Василия Малюка и отметили, что это часть дискредитационной кампании со стороны рф, передает УНН.

Детали

В Службе безопасности Украины призвали СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов рф по поводу заочного ареста главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление враждебных ИПСО.

Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени Председателя СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны рф. Все мероприятия, которые осуществляет Служба безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства - сообщили в СБУ.

Напомним

В марте басманный суд российской столицы москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно "арестовал" главу СБУ Василия Малюка по делу о "терроризме".

Сегодня росСМИ сообщили, что якобы некая "защита" обжаловала в москве заочный арест Главы СБУ Василия Малюка.