Угарным газом в этом году во Львове отравились около 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Во Львове 99 человек пострадали в результате отравления угарным газом, из них 8 погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Всего с начала года во Львове произошло уже 46 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 99 человек (из них 29 детей), из которых 8 - погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отравление угарным газом происходит, если нет притока свежего воздуха в помещение, где есть приборы для отопления, - через окно, дверь и вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочищенным, и в котором должна быть соответствующая тяга, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.
Напомним, угарным газом во Львове отравились два человека.