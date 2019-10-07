Чадним газом цього року у Львові отруїлися близько 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Львові 99 людей постраждали внаслідок отруєння чадним газом, з них 8 загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Загалом з початку року у Львові сталося уже 46 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей (з них 29 дітей), з яких 8 - загинули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що отруєння чадним газом відбувається, якщо немає притоку свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення, - через вікно, двері і вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
Нагадаємо, чадним газом у Львові отруїлися двоє людей.