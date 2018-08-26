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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Cаудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена

Киев • УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в субботу баллистическую ракету, выпущенную сторонниками движения “Ансар Аллах” мятежниками-хуситами со стороны Йемена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Cаудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена

По поступающей информации, снаряд был сбит на подлете к городу Наджран, расположенному на юге королевства.

За последние месяцы “Ансар Аллах” неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО, и в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.

Напомним, в Йемене с августа 2014 продолжается противостояние между правительственными силами и военизированным группировкам шиитов-зейдитов, которое действует на территории Йемена. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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