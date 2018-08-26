Cаудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в субботу баллистическую ракету, выпущенную сторонниками движения “Ансар Аллах” мятежниками-хуситами со стороны Йемена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
По поступающей информации, снаряд был сбит на подлете к городу Наджран, расположенному на юге королевства.
За последние месяцы “Ансар Аллах” неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО, и в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.
Напомним, в Йемене с августа 2014 продолжается противостояние между правительственными силами и военизированным группировкам шиитов-зейдитов, которое действует на территории Йемена. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.