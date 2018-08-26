Cаудовская ППО збила балістичну ракету, випущену бунтівниками з Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Система протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопила в суботу балістичну ракету, випущену прихильниками руху “Ансар Аллах” бунтівниками-хуситами із боку Ємену. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Sky News Arabia.
За що надходить, снаряд був збитий на підльоті до міста Наджран, розташованому на півдні королівства.
За останні місяці “Ансар Аллах” неодноразово повідомляло про ракетний обстріл прикордонних з Єменом провінцій Саудівської Аравії. У свою чергу в Ер-Ріяді стверджували, що ракети були перехоплені саудівської ППО, і в цілому було збито понад 150 балістичних ракет, випущених хуситами.
Нагадаємо, в Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.