Бюджетный комитет взял тайм-аут на несколько часов во время рассмотрения госбюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета более 4 часов проводит заседания подгрупп для того, чтобы принять решение по законопроекту о государственном бюджете Украины на 2019 год, который был подготовлен правительством ко второму чтению, передает корреспондент УНН.
В частности, заседание комитета началось в 15:20 и уже около 17:00 после того, как исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова представила подготовленный правительством ко второму чтению законопроект о госбюджете на 2019 год, был объявлен перерыв для заседания подгрупп комитета.
Добавим, что сначала ожидалось, что перерыв продлится около 2-3 часов, но по состоянию на 21:00 заседание подкомитетов все еще продолжается.
Сейчас ожидается решение, будет ли продолжено заседание комитета сегодня или его перенесут на утро 22 ноября.
Ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что доходная часть подготовленного правительством ко второму чтению законопроекта о госбюджете-2019 увеличилась на 18 млрд гривен.
Как сообщал УНН, на этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.