Бюджетний комітет взяв тайм-аут на кілька годин під час розгляду держбюджету-2019

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету більше 4 годин проводить засідання підгруп для того, щоб прийняти рішення щодо законопроекту про державний бюджет України на 2019 рік, який був підготовлений урядом до другого читання, передає кореспондент УНН.