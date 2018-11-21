Бюджетний комітет взяв тайм-аут на кілька годин під час розгляду держбюджету-2019

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету більше 4 годин проводить засідання підгруп для того, щоб прийняти рішення щодо законопроекту про державний бюджет України на 2019 рік, який був підготовлений урядом до другого читання, передає кореспондент УНН.

Зокрема, засідання комітету почалось о 15:20 і вже близько 17:00 після того, як виконуюча обов’язки міністра фінансів Оксана Маркарова представила підготовлений урядом до другого читання законопроект про держбюджет на 2019 рік була оголошена перерва для засідання підгруп комітету.

Додамо, що спочатку очікувалось, що перерва триватиме близько 2-3 годин, але станом на 21:00 засідання підкомітетів все ще продовжується.

Наразі очікується рішення, чи буде продовжене засідання комітету сьогодні чи його перенесуть на ранок 22 листопада.

Раніше в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила, що дохідна частина підготовленого урядом до другого читання законопроекту про держбюджет-2019 збільшилась на 18 млрд гривень

Як повідомляв УНН, на цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

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