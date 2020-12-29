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Бюджетный комитет согласовал выделение средств на вакцины "ковидного" фонда

Киев • УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий. В частности, это средства на закупку вакцины от коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

Бюджетный комитет согласовал выделение средств на вакцины "ковидного" фонда

"Комитет по вопросам бюджета рассмотрел ряд вопросов перераспределения расходов государственного бюджета на 2020 год. Комитет согласовал выделение средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, что предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2020 года № 1305", - говорится в сообщении.

Постановлением предлагается увеличить расходы Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 по общему фонду на 1,7 миллиарда гривен, выделив Министерству здравоохранения дополнительно 1,377 миллиарда гривен на закупку вакцины против COVID-19.

Также предусмотрено сократить расходы, которые планировалось осуществить за счет Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду:

- на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

- как помощь Фонда социального страхования Украины для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

- на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Кроме того, предусмотрено, что 3,242 млрд гривен на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, будет выделено за счет специального фонда Фонда борьбы с COVID-19, а необщего, как это предполагалось ранее.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины", отныне он вступил в силу.

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