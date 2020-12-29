Вступив в дію закон про доступ українців до вакцин від COVID-19

Закон створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

Додамо, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)”.