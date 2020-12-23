Зеленський підписав закон щодо доступу українців до вакцин від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)” №1075-ІХ. Про це повідомляє преслужба Офісу Президента України, передає УНН.
“Документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей закон сприятиме зменшенню навантаження на вітчизняну систему охорони здоров’я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у межах клінічних випробувань.
“Документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України. Наразі у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тож швидка розробка та застосування ефективної й безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції та захисту найвразливіших груп населення”, — додали в Офісі Президента України.
Нагадаємо, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.
Як повідомляв УНН, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.