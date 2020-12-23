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Зеленский подписал закон о доступе украинцев к вакцинам от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" №1075-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Зеленский подписал закон о доступе украинцев к вакцинам от COVID-19

“Документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественных и эффективным вакцинам от COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот закон будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

“Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины. Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее жизненно важное мероприятие для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения”, — добавили в Офисе Президента Украины.

Напомним, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным 8 миллионам.

Как сообщал УНН, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украине нужно 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.

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