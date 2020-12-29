Бюджетний комітет погодив виділення коштів на вакцини з "ковідного" фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій. Зокрема, це кошти на закупівлю вакцини від коронавірусу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Комітет з питань бюджету розглянув ряд питань щодо перерозподілу видатків державного бюджету на 2020 рік. Комітет погодив виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачене Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1305", - йдеться у повідомленні.
Постановою пропонується збільшити видатки Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за загальним фондом на 1,7 мільярда гривень, виділивши Міністерству охорони здоров’я додатково 1,377 мільярда гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19.
Також передбачено скоротити видатки, які планувалось здійснити за рахунок Фонду боротьби з COVID-19 за загальним фондом:
- на придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах;
- як допомога Фонду соціального страхування України для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі;
- на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу.
Окрім того, передбачено, що 3,242 млрд гривень на надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, буде виділено за рахунок спеціального фонду Фонду боротьби з COVID-19, а не загального, як це передбачалось раніше.
Нагадаємо, Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)” офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”, відсьогодні він вступив в дію.