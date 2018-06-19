Бюджетное возмещение НДС "Кернел" превысило 3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала года агрохолдинг "Кернел" получил из бюджета более 3 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.
В январе компания получила 931,5 млн грн, в феврале - 674,5 млн грн, в марте - 402,2 млн грн, в апреле - 264,9 млн грн, в мае - 509,9 млн грн, в июне - 219,9 млн грн.
В то же время "Нибулон" с начала года получил 1 млрд 226 млн грн, ДП "Сантрейд" - 1 млрд 801 млн грн.
Напомним, в третьем квартале 2018 года финансового года (ФГ) компания "Кернел" получила 39,1 млн долл. чистого убытка против 32,9 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. При этом фискалы подозревают, что "Кернел" проводит махинации с налогами и "дует" НДС.
Одним из бенефициаров компании является народный депутат от партии "Видродження", член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. Американское издание в своем исследовании указывает, что Хомутынник является примером противоправного сочетания бизнеса и политики в Украине, что в итоге производит политическую коррупцию.
Однако, НАПК не видит конфликта интересов у политика.