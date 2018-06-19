Бюджетне відшкодування ПДВ "Кернел" перевищило 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З початку року агрохолдинг “Кернел” отримав з бюджету понад 3 млрд грн відшкодування податку на додану вартість. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
У січні компанія отримала 931,5 млн грн, у лютому - 674,5 млн грн, у березні - 402,2 млн грн, у квітні - 264,9 млн грн, у травні - 509,9 млн грн, у червні - 219,9 млн грн.
Водночас “Нібулон” з початку року отримав 1 млрд 226 млн грн, ДП “Сантрейд” - 1 млрд 801 млн грн.
Нагадаємо, у третьому кварталі 2018 року фінансового року (ФР) компанія "Кернел" отримала 39,1 млн дол. чистого збитку проти 32,9 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період минулого року. При цьому фіскали підозрюють, що "Кернел" проводить махінації з податками і "дує" ПДВ.
Одним з бенефіціарів компанії є народний депутат від партії "Відродження", член податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік. Американське видання у своєму дослідженні вказує, що Хомутиннік є прикладом протиправного поєднання бізнесу та політики в Україні, що в підсумку продукує політичну корупцію.
Однак, НАЗК не вбачає конфлікту інтересів у політика.