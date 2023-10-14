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Бюджет-2024 подготовили с предположением продолжительности войны с нынешней интенсивностью весь год - министр

Киев • УНН

 • 476598 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Проект Государственного бюджета 2024 года подготовили, основываясь на предположении, что война с нынешней интенсивностью продлится весь 2024 год. Об этом, как сообщили в Минфине, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко министрам финансов стран G7 на встрече в Марокко, пишет УНН.

При обсуждении бюджетных потребностей Украины в 2024 году министр финансов рассказал о главных показателях, которые предусмотрены проектом госбюджета.

Цитата

"Проект бюджета 2024 года был подготовлен, основываясь на предположении, что война с нынешней интенсивностью продлится весь 2024 год. Он предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны, а также создание условий для развития отечественного ОПК. Бюджет следующего года направлен на развитие экономики для победы. Также важным компонентом является социальная сфера, на которую предусмотрено увеличение расходов по сравнению с текущим годом", - отметил Марченко.

Детали

Министр финансов отметил значительную потребность в привлечении внешнего финансирования, чтобы обеспечить расходы в социальной сфере и на гуманитарную помощь. Дефицит прогнозируется в размере 42,9 млрд долларов США.

Партнеры G7, в свою очередь, как сообщается, "отметили усилия правительства Украины по адаптации экономики к условиям войны, а также устойчивое функционирование финансовой системы, несмотря на войну".

Также стороны, как отмечается, выразили солидарность в необходимости продолжить сотрудничество для направления замороженных активов рф в Украину.

Дополнение

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования. Крупнейшие доноры - ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.

"С 24 февраля 2022 года G7 направили в государственный бюджет Украины почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - сказал Марченко.

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