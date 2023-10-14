Бюджет-2024 подготовили с предположением продолжительности войны с нынешней интенсивностью весь год - министр

КИЕВ. 14 октября. УНН. Проект Государственного бюджета 2024 года подготовили, основываясь на предположении, что война с нынешней интенсивностью продлится весь 2024 год. Об этом, как сообщили в Минфине, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко министрам финансов стран G7 на встрече в Марокко, пишет УНН.