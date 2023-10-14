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Бюджет-2024 підготували з припущенням тривалості війни з нинішньою інтенсивністю весь рік - міністр

Бюджет-2024 підготували з припущенням тривалості війни з нинішньою інтенсивністю весь рік - міністр

Київ • УНН

 • 476602 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Проект Державного бюджету 2024 року підготували, базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік. Про це, як повідомили у Мінфіні, сказав міністр фінансів України Сергій Марченко міністрам фінансів країн G7 на зустрічі у Марокко, пише УНН.

Під час обговорення бюджетних потреб України у 2024 році міністр фінансів розповів про головні показники, які передбачені проектом держбюджету.

Цитата

"Проект бюджету 2024 року був підготовлений, базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік. Він передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК. Бюджет наступного року спрямований на розвиток економіки для перемоги. Також важливим компонентом є соціальна сфера, на яку передбачено збільшення видатків у порівняння з поточним роком", - зазначив Марченко.

Деталі

Міністр фінансів наголосив на значній потребі у залученні зовнішнього фінансування, аби забезпечити видатки у соціальній сфері та на гуманітарну допомогу. Дефіцит прогнозується обсягом 42,9 млрд доларів США.

Партнери G7, своєю чергою, як повідомляється, "відзначили зусилля уряду України з адаптації економіки до умов війни, а також стале функціонування фінансової системи попри війну".

Також сторони, як зазначається, висловили солідарність у необхідності продовжити співпрацювати для спрямування заморожених активів рф до України.

Доповнення

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Найбільші донори - ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.

"Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже 33 млрд доларів США. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період", - сказав Марченко.

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