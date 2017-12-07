Бюджет-2018: Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Законом урегулированы вопросы, связанные с подготовкой проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год.

Законом, в частности уточнен порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным бюджетом и местными бюджетами; введены новые принципы финансового обеспечения образования; установлены особенности осуществления расходов бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение.

Кроме того, документом перераспределены полномочия по осуществлению расходов на первичную медицинскую помощь в рамках реализации реформы финансирования системы здравоохранения, в частности перехода на оплату медицинских услуг; определен новый порядок зачисления в государственный и местные бюджеты платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей; нормирован вопрос зачисления в специальный фонд местных бюджетов поступлений в рамках программ помощи от правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений; предусмотрено, что возврат излишне удержанных (уплаченных) сумм НДФЛ из соответствующего бюджета будет осуществляться по налоговому адресу налогоплательщика.

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Также законом определены особенности возврата ошибочно или излишне уплаченных платежей налога на доходы физических лиц; продлено на 2018-2019 годы действие нормы о зачислении 13,44 процента акцизного налога с произведенных в Украине горючего и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего в бюджеты местного самоуправления.

Закон принят с учетом предложений комитета по вопросам бюджета, которыми урегулирован наиболее спорные вопросы, а именно исключено положение о передаче на местные положения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из государственного бюджета за счет соответствующей субсидии; исключено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, а реверсная дотация учтена в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с применением 50%, а не 80% удаления.

Кроме того, предложениями профильного комитета нормирован вопрос проведения расходов на оплату труда педагогов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений; заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий. Ее первый этап оказания первичной медицинской помощи должен начаться с 1 июля 2018 года, учтены предложения правительственных законопроектов 4773, 6604, 6668, 6670, 7288, 7345, направленных на согласование норм законодательства. Народные депутаты также поддержали поправки 34, 35, 285 законопроекта.

Напомним, ВР решила работать до завершения рассмотрения проекта Бюджета-2018.