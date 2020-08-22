"Быть мировым игроком": Зеленский рассказал о планах к 30-летию Независимости Украины

"Сохранить независимость. Закончить войну. Начать расти экономически. Расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть, все же, мировым игроком. И это очень важно. Сделать серьезный День Независимости. Мощный, во всех городах страны. Тем не менее, 30-летие независимости. Самый главный праздник, я думаю, для каждого. Ну, еще есть рождение ребенка, согласен, но, все же, рождение Украины - это главный праздник. И задача, чтобы люди 24 августа, в День Независимости, были счастливы и я думаю, что все те вещи, о которых я вам сказал немного раньше - что мы должны сделать со своей стороны, чтобы люди чувствовали поддержку государства - мы обязательно сделаем. Будем стараться точно. И так сделать День Независимости, чтобы такое событие запомнилось и вошло в историю независимости Украины", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед властью к 30-летию независимости Украины.

Напомним, в полиции предупредили о перекрытии движения в центре Киева ко Дню Независимости.