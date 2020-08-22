"Бути світовим гравцем": Зеленський розповів про плани до 30-річчя Незалежності України

"Зберегти незалежність. Закінчити війну. Почати зростати економічно. Зростати геополітично у напрямку впливу, щоб бути, все ж таки, світовим гравцем. І це дуже важливо. Зробити серйозний День Незалежності. Потужний, в усіх містах країни. Все ж таки, 30-річчя Незалежності. Найголовніше свято, я думаю, для кожного. Ну, ще є народження дитини, згоден, але, все ж таки, народження України - це найголовніше свято. І завдання, щоби люди 24 серпня, на День Незалежності, були щасливі і я думаю, що всі ті речі, про які я вам сказав трішечки раніше - що ми повинні зробити зі свого боку, щоб люди відчували підтримку держави - ми обов’язково зробимо. Будемо намагатися точно. І так зробити День Незалежності, щоб така подія запам’яталась і увійшла в історію незалежності України", - сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, які завдання стоять перед владою до 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, у поліції попередили про перекриття руху у центрі Києва до Дня Незалежності.