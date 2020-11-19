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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21380 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80235 просмотра

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Буславец развеяла гендерные стереотипы о женщинах в энергетике

Буславец развеяла гендерные стереотипы о женщинах в энергетике

Киев  •  УНН

 • 11943 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Успех женщины в энергетике зависит от умения балансировать между женственностью и профессионализмом. Об этом в ходе конференции "Энергетика без Гендера" заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

В Украине годами формировался стереотип о том, что энергетика - это мужская отрасль, сказала Буславец.

"Результаты исследований свидетельствуют о том, что 52% женщин и 46% мужчин согласны с тем, что женщинам трудно делать карьеру в энергосекторе. С этим можно соглашаться или нет, но по своему опыту скажу, что на определенных этапах карьерного роста я чувствовала, что чтобы занять ту или иную должность - нужно быть на голову выше мужчины. По профессиональным качествам и настойчивости.

Но я всегда считала, что если ставишь перед собой цель, если ты имеешь настойчивость - не важно, ты мужчина или женщина", - рассказала она.

Буславец добавила, что женщины в энергетике во многом эффективнее мужчин.

"Например, когда мы говорим об умении справляться с кризисными явлениями, то на, мой взгляд, женщины в этом крайне эффективны. Они многозадачные, упорные, выносливые. Именно с такими качествами справляться с кризисными явлениями в той же энергетике гораздо легче", - подчеркнула она.

Для женщины важно уметь разделять карьеру и личное, балансировать между женственностью и профессионализмом, считает Буславец.

"Лично я никогда не противопоставляла свою профессиональную деятельность с семейными отношениями и не разделяла это. Успех женщины в любой сфере, и в энергетике в частности - найти баланс между женственностью и профессионализмом. Не думать, что если ты хочешь сделать карьеру, то ты должен что-то положить на алтарь.

Я реализовала себя как жена, как мать. У меня замечательная семья, и параллельно я 20 лет в энергетике. И я это рассказываю для того, чтобы те девушки, которые сейчас делают первые шаги в области и имеют страхи, услышали меня и поверили в себя. И не блокировали достижения своих целей страхами и стереотипами", - резюмировала она.

Напомним, Ольга Буславец возглавила Минэнерго в апреле, в разгар кризиса в энергетике. За это время она вывела шахтеров из простоя и договорилась с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов.

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