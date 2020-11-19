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Буславець розвіяла гендерні стереотипи про жінок в енергетиці

Буславець розвіяла гендерні стереотипи про жінок в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Успіх жінки в енергетиці залежить від вміння балансувати між жіночністю і професійністю. Про це у ході конференції "Енергетика без Гендеру" заявила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.

В Україні роками формувався стереотип про те, що енергетика – це чоловіча галузь, сказала Буславець.

"Результати досліджень свідчать про те, що 52% жінок і 46% чоловіків погоджуються з тим, що жінкам важко робити кар’єру в енергосекторі. З цим можна погоджуватися або ні, але зі свого досвіду скажу, що на певних етапах кар’єрного зростання я відчувала, що аби зайняти ту чи іншу посаду - потрібно бути на голову вище чоловіка. По професійним якостям та наполегливості.

Але я завжди вважала, що якщо ставиш перед собою ціль, якщо ти маєш наполегливість – то не важливо, ти чоловік чи жінка", - розповіла вона.

Буславець додала, що жінки в енергетиці багато в чому ефективніші за чоловіків.

"Наприклад, коли ми кажемо про вміння справлятися із кризовими явищами, то на, мою думку, жінки в цьому вкрай ефективні. Вони багатозадачні , наполегливі, витривалі. Саме з такими якостями справлятися із кризовими явищами в тій же енергетиці набагато легше", - підкреслила вона.

Для жінки важливо вміти розділяти кар’єру та особисте, балансувати між жіночністю та професійністю, вважає Буславець.

"Особисто я ніколи не протиставляла свою професійну діяльність з родинними стосунками, і не поділяла це. Успіх жінки у будь якій сфері, і в енергетиці зокрема – знайти баланс між жіночністю та професійністю. Не думати, що якщо ти хочеш зробити кар'єру, то ти повинен щось покласти на алтар.

Я реалізувала себе як дружина, як мати. В мене чудова сім'я, і паралельно я 20 років в енергетиці. І я це розповідаю для того, щоб ті дівчата, які зараз роблять перші кроки у галузі і мають страхи, почули мене і повірили в себе. І не блокували досягнення своїх цілей страхами і стереотипами", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Ольга Буславець очолила Міненерго в квітні, в разгар кризи в енергетиці. За цей час вона вивела шахтарів з простою та домовилась з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифів.

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