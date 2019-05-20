Бунт в колонии Таджикистана: установлено организаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Бунт заключенных в колонии строгого режима города Вадхат в Таджикистане организовали члены террористической организации "Исламское государство", запрещенной в стране. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста республики, передает УНН.
Согласно данным ведомства, непосредственными руководителями бунта были Бехрузи Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который был убит в Сирии, а также Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.
Организаторы бунта взяли в заложники трех сотрудников колонии и убили их, а затем выпустили из штрафного изолятора восьмерых осужденных, также входивших в "ИГ". После этого они казнили 5 человек "с целью запугивания других заключенных", и избили и ранили еще десятерых. Затем члены группировки подожгли медпункт и напали на сотрудников колонии, чтобы совершить побег.
Сообщается, что в результате ответных мер, направленных для установления порядка были обезврежены 24 бунтовщика, 35 других заключенных задержаны. Заложников освободили.
По данному факту Генеральной Прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Сейчас обычный режим в учреждении восстановлен, ситуация находится под контролем.
Ранее УНН сообщал, что по меньшей мере трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером.