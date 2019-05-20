Бунт в колонії Таджикистану: встановлено організаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Бунт ув'язнених в колонії суворого режиму міста Вадхат у Таджикистані організували члени терористичної організації "Ісламська держава", забороненої в країні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління виконання кримінальних покарань Мін'юсту республіки, передає УНН.
Згідно з даними відомства, безпосередніми керівниками бунту були Бехрузі Гулмурод - син колишнього командира таджицького ОМОНу Гулмурода Халимова, який був убитий в Сирії, а також Фахріддін Гулов, Махмадулло Шаріпов і Рухулло Хасанов.
Організатори бунту взяли в заручники трьох співробітників колонії і вбили їх, а потім випустили з штрафного ізолятора вісьмох засуджених, які також входили в "ІД". Після цього вони стратили 5 осіб "з метою залякування інших ув'язнених", і побили і поранили ще десятьох. Потім члени угруповання підпалили медпункт і напали на співробітників колонії, щоб втекти.
Повідомляється, що в результаті заходів, спрямованих для встановлення порядку були знешкоджені 24 бунтівника, 35 інших ув'язнених затримані. Заручників звільнили.
За даним фактом Генеральною прокуратурою Таджикистану порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
Зараз звичайний режим в установі відновлено, ситуація знаходиться під контролем.
Раніше УНН повідомляв, що щонайменше троє співробітників колонії в передмісті Душанбе загинули в результаті бунту ув'язнених у неділю ввечері.