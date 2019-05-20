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Бунт в колонії Таджикистану: встановлено організаторів

Бунт в колонії Таджикистану: встановлено організаторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Бунт ув'язнених в колонії суворого режиму міста Вадхат у Таджикистані організували члени терористичної організації "Ісламська держава", забороненої в країні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління виконання кримінальних покарань Мін'юсту республіки, передає УНН.

Згідно з даними відомства, безпосередніми керівниками бунту були Бехрузі Гулмурод - син колишнього командира таджицького ОМОНу Гулмурода Халимова, який був убитий в Сирії, а також Фахріддін Гулов, Махмадулло Шаріпов і Рухулло Хасанов.

Організатори бунту взяли в заручники трьох співробітників колонії і вбили їх, а потім випустили з штрафного ізолятора вісьмох засуджених, які також входили в "ІД". Після цього вони стратили 5 осіб "з метою залякування інших ув'язнених", і побили і поранили ще десятьох. Потім члени угруповання підпалили медпункт і напали на співробітників колонії, щоб втекти.

Повідомляється, що в результаті заходів, спрямованих для встановлення порядку були знешкоджені 24 бунтівника, 35 інших ув'язнених затримані. Заручників звільнили.

За даним фактом Генеральною прокуратурою Таджикистану порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

Зараз звичайний режим в установі відновлено, ситуація знаходиться під контролем.

Раніше УНН повідомляв, що щонайменше троє співробітників колонії в передмісті Душанбе загинули в результаті бунту ув'язнених у неділю ввечері.

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