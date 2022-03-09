Было 15 лет: оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью

Детали

Артем — неоднократный победитель чемпионатов Украины по борьбе самбо. В прошлом году он получил золотую медаль в Херсоне в весе 88 кг. Получил место в сборной команде Украины на чемпионат мира в Нидерландах. Ему было всего 15 лет.

Вместе с Артемом погибли отец, мать, бабушка и два младших брата — Егор и Кирилл.

Дополнение

Украинский кикбоксер, призер Кубка мира Евгений Звонюк погиб в результате обстрела российскими оккупантами.