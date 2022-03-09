Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Сумах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко. Це сталося під час одного з російських авіаударів по житловим кварталам. Про це розповів у Facebook один з тренерів загиблого Євген Леоненко та підтвердив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
Деталі
Артем — неодноразовий переможець чемпіонатів України з боротьби самбо. Торік він отримав золоту медаль у Херсоні у вазі 88 кг. Отримав місце у збірній команді України на чемпіонат світу у Нідерландах. Йому було лише 15 років.
Разом з Артемом загинули тато, мати, бабуся та два молодших брата — Єгор і Кирило.
Доповнення
Український кікбоксер, призер Кубку світу Євген Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами.