Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю

Деталі

Артем — неодноразовий переможець чемпіонатів України з боротьби самбо. Торік він отримав золоту медаль у Херсоні у вазі 88 кг. Отримав місце у збірній команді України на чемпіонат світу у Нідерландах. Йому було лише 15 років.

Разом з Артемом загинули тато, мати, бабуся та два молодших брата — Єгор і Кирило.

Доповнення

Український кікбоксер, призер Кубку світу Євген Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами.