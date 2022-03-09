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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55024 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 112094 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 143434 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 194564 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 189379 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 180992 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 154625 перегляди

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Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю

Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю

Київ • УНН

 • 176668 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У Сумах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко. Це сталося під час одного з російських авіаударів по житловим кварталам. Про це розповів у Facebook один з тренерів загиблого Євген Леоненко та підтвердив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Деталі

Артем — неодноразовий переможець чемпіонатів України з боротьби самбо. Торік він отримав золоту медаль у Херсоні у вазі 88 кг. Отримав місце у збірній команді України на чемпіонат світу у Нідерландах. Йому було лише 15 років.

Разом з Артемом загинули тато, мати, бабуся та два молодших брата — Єгор і Кирило.

Доповнення

Український кікбоксер, призер Кубку світу Євген Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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