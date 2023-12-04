Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов
Киев • УНН
Народный депутат Анатолий Гунько и его сообщник, обвиняемые в получении 85 000 долларов взятки за земельные сделки, предстанут перед судом после завершения расследования НАБУ и САП.
НАБУ и САП завершили расследование по делу в отношении народного депутата Украины от партии "Слуга Народа" Анатолия Гунько и его сообщника. Их подозревают в получении 85 тысяч долларов взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
НАБУ и САП завершили расследование по делу в отношении действующего народного депутата Украины и его сообщника, уличенных в получении неправомерной выгоды в сумме 85 тыс. долл. США
Детали
По данным следствия, народный избранник предложил предпринимателю получить под обработку землю, которая находилась в постоянном пользовании госпредприятий. За каждый гектар аграрий должен был предоставить 130 долларов США неправомерной выгоды.
В результате договоренностей, за предоставление для обработки земель площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды составляла 221 тыс. долл. США. Из них 85 тыс. долл. США предприниматель должен был передать авансом до начала обработки.
Во время передачи этих средств нардепа и двух его сообщников разоблачили "с поличным".
Напомним
Прокуроры САП при участии детективов НАБУ сообщили о подозрении народному депутату 8 августа.
9 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу Анатолия Гунько, а также определил залог в 30 млн гривен.
10 августа председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил об исключении Гунько из фракции.
4 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей и уменьшила размер залога для нардепа с 30 до 10 миллионов гривен.
Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов
Народный депутат Анатолий Гунько и его сообщник, обвиняемые в получении 85 000 долларов взятки за земельные сделки, предстанут перед судом после завершения расследования НАБУ и САП.
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