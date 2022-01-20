Строительство космодрома в Украине: в РФ отреагировали кадрами полета Вакулы на черте
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава российской корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил кадрами из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" на идею строительства Украиной собственного космодрома. Отрывок киноленты он опубликовал в своем Twitter, информирует УНН.
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"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", — написал Рогозин и добавил видео, где герой фильма кузнец Вакула летает на черте.
Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные изданияpic.twitter.com/53P9eGVKW8— РОГОЗИН (@Rogozin)January 20, 2022
Напомним
Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный на пресс-конференции участников Объединения инновационно-космических кластеров заявили, что на побережье Черного моря может появиться украинский космодром.