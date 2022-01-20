Будівництво космодрому в Україні: в РФ відреагували кадрами польоту Вакули на чорті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Глава російської корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін відповів кадрами з фільму "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" на ідею будівництва Україною власного космодрому. Уривок кінострічки він опублікував у своєму Twitter, інформує УНН.
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"Українські вчені обговорюють будівництво космодрому на кордоні Одеської та Миколаївської областей біля узбережжя Чорного моря, пишуть місцеві видання", — написав Рогозін і додав відео, де герой фільму коваль Вакула літає на чорті.
Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания pic.twitter.com/53P9eGVKW8— РОГОЗИН (@Rogozin) January 20, 2022
Нагадаємо
Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний на пресконференції учасників Об'єднання інноваційно-космічних кластерів заявили, що на узбережжі Чорного моря може з'явитися український космодром.