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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46717 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

В Україні можуть побудувати космодром на березі Чорного моря

В Україні можуть побудувати космодром на березі Чорного моря

Київ • УНН

 • 33297 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні можуть побудувати власний космодром. Про це йшлося на пресконференції учасників Об'єднання інноваційно-космічних кластерів, передає УНН.

Деталі

Як заявили голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, український космодром можуть побудувати на узбережжі Чорного моря.

Повідомили, що відповідну територію вже знайшли на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей.

Однак будівництво космодрому потребує погодження з Туреччиною, оскільки є ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію.

Нагадаємо

13 січня у США відбувся запуск українського супутника “Січ-2-30".

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