В Україні можуть побудувати космодром на березі Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні можуть побудувати власний космодром. Про це йшлося на пресконференції учасників Об'єднання інноваційно-космічних кластерів, передає УНН.
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Як заявили голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, український космодром можуть побудувати на узбережжі Чорного моря.
Повідомили, що відповідну територію вже знайшли на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей.
Однак будівництво космодрому потребує погодження з Туреччиною, оскільки є ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію.
Нагадаємо
13 січня у США відбувся запуск українського супутника “Січ-2-30".