В Украине могут построить космодром на берегу Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине могут построить собственный космодром. Об этом шла речь на пресс-конференции участников объединения инновационно-космических кластеров, передает УНН.
Детали
Как заявили председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, украинский космодром могут построить на побережье Черного моря.
Сообщили, что соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей.
Однако строительство космодрома требует согласования с Турцией, поскольку есть риски падения отработанных ступеней ракеты на ее территорию.
Напомним
13 января в США состоялся запуск украинского спутника “Сич-2-30".