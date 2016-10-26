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15 марта, 19:03 • 115756 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168230 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131326 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113409 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105833 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101712 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135914 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Здание Русского культурного центра во Львове передадут участникам АТО

Здание Русского культурного центра во Львове передадут участникам АТО

Киев • УНН

 • 7665 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Львовский облсовет решил вернуть себе здание по адресу ул. Короленко, 1а во Львове, где размещался так называемый Русский культурный центр. Так, в этом здании будут размещаться общественные организации, связанные с АТО. За это решение проголосовали 65 депутатов, передает корреспондент УНН.

Согласно решению управлению имуществом общей собственности ЛОС поручено принять меры по возврату здания, и передать его на баланс коммунального предприятия облсовета "Недвижимость и имущество".

"Провести обследование здания по адресу ул. Короленко, 1а по объему ремонтных работ, которые должны быть осуществлены для приведения его в надлежащее состояние, и предусмотреть в областном бюджете соответствующие средства ... Обеспечить проведение конкурса на право аренды этих помещений, установив целевое использование объекта - размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО ", - говорится в тексте решения Львовского областного совета.

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