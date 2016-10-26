Здание Русского культурного центра во Львове передадут участникам АТО

Согласно решению управлению имуществом общей собственности ЛОС поручено принять меры по возврату здания, и передать его на баланс коммунального предприятия облсовета "Недвижимость и имущество".

"Провести обследование здания по адресу ул. Короленко, 1а по объему ремонтных работ, которые должны быть осуществлены для приведения его в надлежащее состояние, и предусмотреть в областном бюджете соответствующие средства ... Обеспечить проведение конкурса на право аренды этих помещений, установив целевое использование объекта - размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО ", - говорится в тексте решения Львовского областного совета.