Здание Русского культурного центра во Львове передадут участникам АТО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Львовский облсовет решил вернуть себе здание по адресу ул. Короленко, 1а во Львове, где размещался так называемый Русский культурный центр. Так, в этом здании будут размещаться общественные организации, связанные с АТО. За это решение проголосовали 65 депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно решению управлению имуществом общей собственности ЛОС поручено принять меры по возврату здания, и передать его на баланс коммунального предприятия облсовета "Недвижимость и имущество".
"Провести обследование здания по адресу ул. Короленко, 1а по объему ремонтных работ, которые должны быть осуществлены для приведения его в надлежащее состояние, и предусмотреть в областном бюджете соответствующие средства ... Обеспечить проведение конкурса на право аренды этих помещений, установив целевое использование объекта - размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО ", - говорится в тексте решения Львовского областного совета.