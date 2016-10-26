Будівлю Російського культурного центру у Львові передадуть учасникам АТО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Львівська облрада вирішила повернути собі будівлю за адресою вул. Короленка, 1а у Львові, де розміщувався так званий Російський культурний центр. Так, у цій будівлі розміщуватимуться громадські організації, пов'язані з АТО. За це рішення проголосувало 65 депутатів, передає кореспондент УНН.
Відповідно до рішення управлінню майном спільної власності ЛОР доручено вжити заходів щодо повернення будівлі, та передати її на баланс комунального підприємства облради “Нерухомість та майно”.
“Провести обстеження будівлі за адресою вул. Короленка, 1а щодо обсягу ремонтних робіт, які повинні бути здійснені для приведення її до належного стану, та передбачити в обласному бюджеті відповідні кошти... Забезпечити проведення конкурсу на право оренди цих приміщень, встановивши цільове використання об’єкта — розміщення громадських організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану з АТО”, — йдеться у тексті рішення Львівської обласної ради.