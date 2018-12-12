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Здание Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Киев • УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Эвакуация проведена во вторник вечером в нескольких зданиях американской компании Facebook, расположенных в городе Менло-Парк (штат Калифорния), в связи с сообщением о бомбе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Здание Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Согласно данным издания, сейчас саперы обыскивают дом на Джефферсон-драйв. По словам представителя Facebook, сотрудники компании находятся в безопасности.

Компании, в частности, принадлежит одноименная социальная сеть, одна из ведущих в мире. Она была основана 4 февраля 2004 Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Число активных пользователей соцсети по всему миру достигло 2 млрд человек.

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Недавно, в Facebook разразился конфликт из-за запрета администрацией социальной сети размещать пользователям на платформе фрагменты эротические танцы, снимки обнаженных людей и публикации с сексуальным подтекстом.

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