Будівлю Facebook в Каліфорнії евакуювали через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Евакуація проведена у вівторок ввечері в декількох будівлях американської компанії Facebook, розташованих в місті Менло-Парк (штат Каліфорнія), в зв'язку з повідомленням про бомбу. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Bloomberg.
Згідно з даними видання, зараз сапери обшукують будинок на Джефферсон-драйв. За словами представника Facebook, співробітники компанії знаходяться в безпеці.
Компанії, зокрема, належить однойменна соціальна мережа, одна з провідних у світі. Вона була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і трьома його однокурсниками в період їх навчання в Гарвардському університеті. Число активних користувачів соцмережі по всьому світу досягло 2 млрд людей.
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Нещодавно, в Facebook вибухнув конфлікт через заборону адміністрацією соціальної мережі розміщувати користувачам на платформі фрагменти еротичних танців, знімки оголених людей та публікації з сексуальним підтекстом.