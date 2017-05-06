"Будивельник" стал десятикратным чемпионом Украины по баскетболу

В первой четверти киевлянам удалось захватить лидерство благодаря нескольким дальним попаданиям - 9:17. Вторая 10-минутка началась с рывка "будивелов" 6:0. В третьей четверти разница в счете достигала 25 в пользу столичного коллектива благодаря высокому проценту попаданий с дальней дистанции - 55 процентов (10 из 18 попыток). Южненские баскетболисты не сдались в заключительном промежутке игры и сумели отыграть больше половины разницы, но киевляне удержали комфортный результат - 89:81.

Таким образом "Будивельник" победил в серии со счетом 3:1.

Персональная статистика:

"Химик" - Смит 23 очка + 6 передач, Антипов 11, Конев 10.

"Будивельник" - Стефенс 21, Дугат 19, Отверченко и Филдс по 12 очков.

Отметим, что "Химик" становился чемпионом Украины в предыдущих двух сезонах.

Добавим также, для "Будивельника" этот титул стал 10-м в розыгрыше чемпионатов Украины, что позволяет команде быть самым титулованным клубом страны.