"Будівельник" став десятикратним чемпіоном України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У четвертому поєдинку фінальної серії баскетбольної Суперліги Парі-Матч між южненським "Хіміком" та київським "Будівельником" визначився чемпіон України сезону 2016-17 років, передає кореспондент УНН.
У першій чверті киянам вдалося захопити лідерство завдяки кільком дальнім влучанням – 9:17. Друга 10-хвилинка розпочалася із ривку "будівелів" 6:0. У третій чверті різниця у рахунку сягала +25 на користь столичного колективу завдяки високому відсотку влучань із дальньої дистанції – 55 відсотків (10 із 18 спроб). Южненські баскетболісти не здалися в заключному проміжку гри і зуміли відіграти більше половини різниці, але кияни втримали комфортний результат – 89:81.
Таким чином "Будівельник" тріумфував у серії з рахунком 3:1.
Персональна статистика:
"Хімік" – Сміт 23 очки + 6 передач, Антіпов 11, Конєв 10.
"Будівельник" – Стефенс 21, Дугат 19, Отверченко і Філдс по 12 очок.
Зауважимо, що "Хімік" ставав чемпіоном України в попередніх двох сезонах.
Додамо також, для "Будівельника" цей титул став 10-м в розіграші чемпіонатів України, що дозволяє команді бути найтитулованішим клубом країни.