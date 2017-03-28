Дом, где вырос Д.Трамп, продали в Нью-Йорке за 2,1 млн долл.

Дом попал на аукцион 17 января 2017 года и ушел с молотка за 2 миллиона 140 тысяч долларов.

Как отмечает издание, дом Д.Трампа ничем не примечательный, кроме своей исторической связи с президентом. Но, как рассказал представитель аукционной компании, этот факт стал ключевым.

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Отметим, в прошлом году дом, в котором провел детство президент США Д.Трамп, был выставлен на продажу за 1,6 млн долларов, хотя эта цена была впоследствии уменьшена до 1,2 млн долларов. Стоимость была снижена из-за отсутствия интереса к имению.

Позже дом был продан агенту по недвижимости Майклу Дэвису, который и выставил его на аукцион, где помещение удвоило свою стоимость.