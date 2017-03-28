Дом, где вырос Д.Трамп, продали в Нью-Йорке за 2,1 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Двухэтажный дом в стиле тюдор, где жил в детстве президент США Дональд Трамп, был продан на аукционе за 2 млн 140 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
Дом попал на аукцион 17 января 2017 года и ушел с молотка за 2 миллиона 140 тысяч долларов.
Как отмечает издание, дом Д.Трампа ничем не примечательный, кроме своей исторической связи с президентом. Но, как рассказал представитель аукционной компании, этот факт стал ключевым.
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Отметим, в прошлом году дом, в котором провел детство президент США Д.Трамп, был выставлен на продажу за 1,6 млн долларов, хотя эта цена была впоследствии уменьшена до 1,2 млн долларов. Стоимость была снижена из-за отсутствия интереса к имению.
Позже дом был продан агенту по недвижимости Майклу Дэвису, который и выставил его на аукцион, где помещение удвоило свою стоимость.