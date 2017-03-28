Будинок, де виріс Д.Трамп, продали в Нью-Йорку за 2,1 млн дол.

Будинок потрапив на аукціон 17 січня 2017 року та пішов з молотка за 2 мільйони 140 тисяч доларів.

Як зазначає видання, дитяча домівка Д.Трампа нічим не примітна, крім свого історичного зв'язку з президентом. Але, як розповів представник аукціонної компанії, цей факт став ключовим.

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Відмітимо, минулого року будинок, в якому провів дитинство президент США Д.Трамп, був виставлений на продаж за 1,6 млн доларів, хоча ця ціна була згодом зменшена до 1,2 млн доларів. Вартість було знижено через відсутність інтересу до маєтку.

Пізніше будинок був проданий агенту з нерухомості Майклу Девісу, який і виставив його на аукціон, де приміщення подвоїло свою вартість.