Дом, где родился Гитлер, превратят в полицейский участок с учебным центром по правам человека

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Трехэтажный дом, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер расположен в Браунау-на-Инне, что в Австрия. Покойный диктатор жил там недолго, впрочем, именно эта резиденция стала знаковой для симпатиков нацизма со всего мира.

Чтобы предотвратить превращение этого здания, расположенного на границе с Германией в неонацистскую святыню, правительство Австрии взяло его под контроль.

После длительной судебной тяжбы с предыдущим владельцем этот дом удалось вернуть в государственную собственность в 2016 году.

Работы по реконструкции начнутся со 2 октября этого года. А завершить их планируют в 2025 году. Полицейский участок здесь должен заработать самое позднее в 2026 году.

Стоимость реконструкции углового здания площадью 800 квадратных метров оценивается в 20 миллионов евро (17 миллионов фунтов).

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Часть австрийцев против такой реконструкции. Ведь, превращение дома в полицейский участок означало бы исполнение последней воли немецкого диктатора.

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В частности, активисты ссылаются на статью местной газеты, опубликованную в мае 1939 года. Там очерчено желание немецкого лидера превратить его родной дом в офисы местной власти.

Противники реконструкции призывают австрийских чиновников отменить решение, иначе, их “всегда будут подозревать” в “потакании желаниям диктатора Гитлера”, — цитируют активистов AFP.