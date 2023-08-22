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Будинок, де народився Гітлер, перетворять на поліцейський відділок із навчальним центром з прав людини

Будинок, де народився Гітлер, перетворять на поліцейський відділок із навчальним центром з прав людини

Київ • УНН

 • 3006981 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Будинок, де народився німецький сумнозвісний диктатор Адольф Гітлер перетворять на поліцейський відділок із навчальним центром з прав людини. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Триповерховий будинок, у якому в 1889 році народився Адольф Гітлер розташований в Браунау-на-Інні, що в Австрія. Покійний диктатор жив там недовго, втім саме ця резиденція стала знаковою для симпатиків нацизму з усього світу.

Аби запобігти перетворенню цієї будівлі, що розташована на кордоні з Німеччиною у неонацистську святиню, уряд Австрії взяв її під контроль.

Після тривалої судової тяганини з попереднім власником цей будинок вдалось повернути у державну власність у 2016 році.

Роботи з реконструкції розпочнеться з 2 жовтня цього року. А завершити їх планують вже у 2025 році. Поліцейський відділок тут має запрацювати найпізніше у 2026 році.

Вартість реконструкції кутового будинку площею 800 квадратних метрів оцінюється в 20 мільйонів євро (17 мільйонів фунтів).

Додатково

Частина австрійців проти такої реконструкції. Адже, перетворення будинку на поліцейську дільницю означало б виконання останньої волі німецького диктатора.

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Зокрема, активісти посилаються на статтю місцевої газети, що була опублікована в травні 1939 року. Там окреслено бажання німецького лідера перетворити його рідний дім на офіси місцевої влади.

Противники реконструкції закликають австрійських можновладців скасувати рішення, бо інакше, їх “завжди підозрюватимуть” у “потуранні бажанням диктатора Гітлера”, — цитують активістів AFP.

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