Будинок, де народився Гітлер, перетворять на поліцейський відділок із навчальним центром з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Будинок, де народився німецький сумнозвісний диктатор Адольф Гітлер перетворять на поліцейський відділок із навчальним центром з прав людини. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Триповерховий будинок, у якому в 1889 році народився Адольф Гітлер розташований в Браунау-на-Інні, що в Австрія. Покійний диктатор жив там недовго, втім саме ця резиденція стала знаковою для симпатиків нацизму з усього світу.
Аби запобігти перетворенню цієї будівлі, що розташована на кордоні з Німеччиною у неонацистську святиню, уряд Австрії взяв її під контроль.
Після тривалої судової тяганини з попереднім власником цей будинок вдалось повернути у державну власність у 2016 році.
Роботи з реконструкції розпочнеться з 2 жовтня цього року. А завершити їх планують вже у 2025 році. Поліцейський відділок тут має запрацювати найпізніше у 2026 році.
Вартість реконструкції кутового будинку площею 800 квадратних метрів оцінюється в 20 мільйонів євро (17 мільйонів фунтів).
Додатково
Частина австрійців проти такої реконструкції. Адже, перетворення будинку на поліцейську дільницю означало б виконання останньої волі німецького диктатора.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Остання вціліла в бункері Гітлера людина померла у віці 94 років
Зокрема, активісти посилаються на статтю місцевої газети, що була опублікована в травні 1939 року. Там окреслено бажання німецького лідера перетворити його рідний дім на офіси місцевої влади.
Противники реконструкції закликають австрійських можновладців скасувати рішення, бо інакше, їх “завжди підозрюватимуть” у “потуранні бажанням диктатора Гітлера”, — цитують активістів AFP.