Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине - Зеленский

Детали

Владимир Зеленский сообщил, что продолжит обращаться к парламентам и народам мира, а также принимать мировых лидеров на нашей земле.

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"Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против российской федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Как бы они ни боялись признать свои ошибки - трагические, страшные ошибки - им придется. Ибо наша смелость и наша правдивость однозначно преобладают. И одержат победу", - заявил Зеленский.

Гарнат говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против россии и как заставить россию искать мир.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - сообщил Президент.

Напомним

россияне говорят об убийствах в Буче и Краматорске, что это не они, а якобы мы - Зеленский.