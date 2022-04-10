Вони кажуть про вбивства в Бучі та Краматорську, що це не вони, а нібито ми - Зеленський

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"А що робить росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню?

Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили звʼязок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська.

Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча для всіх очевидно, що люди були вбиті, поки російська армія контролювала це місто", - заявив Президент.

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До того ж, Володимир Зеленський додав, що росіяни кажуть, що українці самі завдали ракетний удар по Краматорську.

"Вони кажуть про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі. Хоча це їхні пропагандисти анонсували цей удар. Хоча це з контрольованої ними території полетіли ракети. І про будь-яке наше зруйноване місто, про будь-яке наше спалене село вони кажуть однаково, що це також не вони, а нібито ми.

Російські військові добрехались уже до того, що й після більш як шести тижнів війни стверджують, що нібито не влучили по жодному із цивільних обʼєктів!

А знаєте, чому це так? Тому що це боягузтво. Тотальне. Усіх. Знизу до верху", - додав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що російська влада боїться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в росії у відносинах з Україною від попередніх часів.

"Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з росії у свої кишені", - заявив Президент.