Они говорят об убийствах в Буче и Краматорске, что это не они, а якобы мы - Зеленский

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"А что делает россия? Чем заняты ее чиновники, ее пропагандисты и обычные люди, повторяющие то, что услышали по телевидению?

Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно - очевидно для всех в мире - сделали российские войска.

Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы. Хотя для всех очевидно, что люди были убиты, пока российская армия контролировала этот город", - заявил Президент.

Детали

К тому же, Владимир Зеленский добавил, что россияне говорят, что украинцы сами нанесли ракетный удар по Краматорску.

"Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами. Хотя это их пропагандисты анонсировали этот удар. Хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты. И про любой наш разрушенный город, про любую нашу сожженную деревню они говорят одинаково, что это также не они, а якобы мы.

Русские военные добрехались до того, что и после более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов!

А знаете, почему это так? Потому что это трусость. Тотальное. Всех. Снизу до верха", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские власти боятся признать, что вся российская политика в отношении Украины в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной от предыдущих времен.

"Они боятся признать, что десятки лет делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, о которых думали, что это якобы будущие герои украинско-российской дружбы. А эти ничтожества были только в одном умельцами - в том, чтобы вытаскивать деньги из России в свои карманы", - заявил Президент.