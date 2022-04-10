Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні, а також приймати світових лідерів та вести переговори. Про це повідомляє УНН.
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Володимир Зеленський повідомив, що продовжить звертатися до парламентів і народів світу, а також приймати світових лідерів на нашій землі.
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"Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти російської федерації. Щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Як би вони не боялися визнати свої помилки – трагічні, страшенні помилки – їм доведеться. Бо наша сміливість і наша правдивість однозначно переважають. І переможуть", - заявив Зеленський.
Гарнат держави говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, як посилити санкції проти росії та як примусити росію шукати мир.
"Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - повідомив Президент.
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