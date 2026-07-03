Буданов провел совещание по установке в центре Киева памятника гетману Мазепе
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел первое совещание по установке памятника гетману Мазепе в центре Киева. Участники обсудили обустройство пространства и договорились об архитектурном конкурсе.
Под председательством руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова состоялось первое совещание по установке в центре Киева памятника гетману Ивану Мазепе. Как сообщили в ОП, обсудили предложения и идеи по обустройству общественного пространства и инфраструктуры, которые должны соответствовать исторической роли гетмана, а также договорились разработать план проведения архитектурного конкурса проектов, передает УНН.
Детали
В совещании приняли участие: Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, Киевский городской голова Виталий Кличко, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, представители Киевской городской государственной администрации и Министерства культуры.
Как сообщили в ОП, участники обсудили предложения и идеи по обустройству общественного пространства и инфраструктуры, которые должны соответствовать исторической роли Ивана Мазепы. Монумент гетману планируют установить в начале бульвара Тараса Шевченко в центре столицы. Отдельное внимание уделили участию жителей города, экспертов и специалистов в обсуждении проекта памятника и в целом архитектурной концепции окружающей территории.
Договорились разработать план проведения архитектурного конкурса проектов, общественных слушаний и круглых столов, посвященных установке памятника Ивану Мазепе. Кабинет Министров должен рассмотреть постановление, которое позволит провести обсуждение вместе с Национальным союзом архитекторов и объявить конкурс проектов. Верховная Рада, правительство, Офис Президента и местная власть совместно проработают все организационно-технические вопросы
Добавим
В День Конституции Президент Владимир Зеленский инициировал установку памятника Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.
"Безусловно, масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует – существует с декабря 2013-го на бульваре Шевченко. И я уверен: там, где Ленин упал, крепко будет стоять Мазепа", – сказал Владимир Зеленский.
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