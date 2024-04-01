Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что россияне неоднократно уже использовали 1500-килограммовые бомбы, опровергнув предыдущие заявления военных. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Я могу это прямо опровергнуть. Потому что ОГАБ-1500 использовались уже не один раз - и на линии фронта, и когда была активная фаза операции Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, там так же ОГАБ использовался. То есть, ничего нового в этом нет, - сказал Буданов.

Дополнение

Отмечается, что ранее 117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применили тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.

Напомним

российские военные в ночь на 1 апреля и сегодня утром осуществили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов.