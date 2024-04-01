Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  208054 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  180964 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  182945 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  374716 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139473 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136018 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154486 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143399 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145513 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153534 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

  •  958 просмотра
Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

  •  1146 просмотра
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

  •  1489 просмотра
Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

  •  5662 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

  •  15171 просмотра
Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

  •  13245 просмотра
В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

  •  15962 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

  •  18092 просмотра
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

  •  17399 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  29119 просмотра

Популярные

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

  •  36552 просмотра
Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState

Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState

  •  93149 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах

Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах

  •  95368 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях

Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях

  •  65563 просмотра
Оккупанты атакуют: ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

Оккупанты атакуют: ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

  •  96893 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  374716 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  351918 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  706963 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  652451 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  661038 просмотра

Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Буданов отрицает, что россияне впервые применили 1500-килограммовую бомбу в Сумской области, заявив, что они неоднократно использовали такие бомбы ранее.

Война •   •  958 просмотра
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Израильская армия завершила операцию возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. ЦАХАЛ обвинял боевиков ХАМАС в том, что они ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.

Новости Мира •   •  1146 просмотра
Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria &amp; Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.

Культура •   •  1489 просмотра
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

При поддержке фонда "МХП-Громаді" благотворители организовали родным военных и ветеранов из Черкасской области оздоровление в санатории и поездку в "Софиевку".

Общество •   •  5662 просмотра
Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Ночью российские войска атаковали Харьков с воздуха двумя УМБ Д-30, повредив гражданские объекты, такие как многоэтажка и автомобили.

Война •   •  15171 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

Российский пилот Максим Кузьминов был застрелен шестью выстрелами из пистолета Макарова, после чего его тело переехали на машине на парковке на юге Испании.

Криминал и ЧП •   •  13245 просмотра
Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

Десятки тысяч израильтян провели акции протеста в Израиле.

Война •   •  15962 просмотра
В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две громады в Сумской области, вызвав 17 взрывов от артиллерийского и минометного огня.

Общество •   •  18092 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

За минувшие сутки российские войска ранили еще четырех мирных жителей Донецкой области: трех в Новоселидовке и одного в Красногоровке.

Общество •   •  17399 просмотра
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Ночью Харьков подвергся вражеской атаке КАБами, Чугуев - беспилотниками "Шахед", повреждены транспортные средства, здания и инфраструктура в нескольких населенных пунктах, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  29119 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА